Известная украинская певица Ирина Билык вспомнила себя в другом имидже
Артистка любит экспериментировать с внешностью, пишет Politeka.net. Звезда неоднократно меняла цвет волос.
В этот раз певица вспомнила в сторис Инстаграм один из своих старых постов, на фото которого она позировала с рыжими волосами. Короткая стрижка с длинной челкой выглядели эффектно.
"А вы проголосовали бы за меня, если бы я баллотировалась на пост президента нашей страны?", - было подписано селфи.
Звезда предложила проголосовать своим поклонникам - "да/нет".
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Стоит отметить, что данный пост был опубликован еще первого февраля 2019 года. За это время публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"А почему бы и нет!", "Нет! Лучше пойте", "Конечно нет!!!!! Ты же артистка прекрасная, а не политик лживый, конченный и коварный!", "Да, Вы смелая", "Да, Иру в президенты", - написали тогда подписчики артистки.
Ранее мы писали, что Ирина Билык выступает с пяти лет. В столь юном возрасте девочка уже пела в детском хоре и даже стала солисткой коллектива "Солнышко".
Певицей восхищаются, а тексты ее песен поют различные артисты.
Напомним, 50-летняя Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".
Также Politeka писала, что 50-летняя Билык в эпатажном наряде зажгла возле елочки со знойной красоткой: вспомнила молодость.