Известная украинская певица Ирина Билык вспомнила себя в другом имидже

Артистка любит экспериментировать с внешностью, пишет Politeka.net. Звезда неоднократно меняла цвет волос.

В этот раз певица вспомнила в сторис Инстаграм один из своих старых постов, на фото которого она позировала с рыжими волосами. Короткая стрижка с длинной челкой выглядели эффектно.

"А вы проголосовали бы за меня, если бы я баллотировалась на пост президента нашей страны?", - было подписано селфи.

Звезда предложила проголосовать своим поклонникам - "да/нет".

Стоит отметить, что данный пост был опубликован еще первого февраля 2019 года. За это время публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"А почему бы и нет!", "Нет! Лучше пойте", "Конечно нет!!!!! Ты же артистка прекрасная, а не политик лживый, конченный и коварный!", "Да, Вы смелая", "Да, Иру в президенты", - написали тогда подписчики артистки.

Ранее мы писали, что Ирина Билык выступает с пяти лет. В столь юном возрасте девочка уже пела в детском хоре и даже стала солисткой коллектива "Солнышко".

После участия в различных фестивалях, а затем выступлений в составе одной из групп, о певице заговорила вся Украина. В итоге артистка ушла строить сольную карьеру и до сих пор пользуется огромной популярностью.

Певицей восхищаются, а тексты ее песен поют различные артисты.

Напомним, 50-летняя Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык в эпатажном наряде зажгла возле елочки со знойной красоткой: вспомнила молодость.