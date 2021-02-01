Відома телеведуча Ольга Бузова показала себе в хвилини відпочинку

На фото зірка показала себе в купальнику, стоячи біля кромки басейну. Ольга закрила очі, а руками взялася за волосся, яке було зачесане назад. Бузова виставила одну ніжку вперед, радуючи ідеальною фігуркою. Кадр вийшов легким і навіть трохи спокусливим, адже телеведуча виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Стільки стресу в житті, що за саму себе страшно! Коли все життя на виду, складно. Ви, дорогі, мене підтримуєте, спасибі Вам за це я дівчинка сильна була. Сподіваюся з часом моя сила до Мене повернеться, і поруч будуть тільки щирі і справжні люди.

Я в сторіз багато розповідала, а тепер найважливіше збережу в пост. Щоб ви знали, куди бігти, якщо сил немає і треба швидко відновитися", - написала Бузова під фото.

Фанати поставили майже 170 тисяч лайків і написали коментарі:

"Оля, здоров'я це найголовніше, бережи себе", "Сподіваюся, ти набралася сил"," красуня наша, гордість і богиня", " Здоров'я не купиш ні за які гроші!", "Мабуть, це подарунок від Лоліти", "Тримайся Олечка ми тебе любимо", Оля досить вже! Гидко дивитися! Не тисни на жалість, сама в усьому винна!"

Ми писали, що скандальна російська співачка і телеведуча Оля Бузова після розставання з нареченим показала сумне фото.

Не так давно знаменитість ошелешила громадськість звісткою про розставання зі своїм Бойфрендом Давидом Манукяном.

По всій видимості, цей скандал неабияк підкосив Бузову. По крайней мере, на новому фото в своєму Instagram знаменитість виглядає сумною і пригніченою.

Нагадаємо, Бузова поплатилася за гуляння з чорною ікрою після розриву з Давою

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