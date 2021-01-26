Празднование 35-летия Ольги Бузовой не обошлось без заварушки

В понедельник, 25 января, поющая ведущая собрала всех звездных друзей под одной крышей: уже при входе публику встречали чаны с черной икрой.

Как передает Politeka.net, в сети появились любопытные кадры - во время вечеринки музыкальный продюсер Яна Рудковская хлестко отчитала певиц-подруг Бузовой.

Девушки в своем спиче, видимо, намекнули, что не будут Ольге льстить в отличие от других гостей. Рудковская приняла это на свой счет и, обидевшись, не удержалась, чтобы не поставить "выскочек" на место. Поднявшись на сцену, продюсер устроила разнос.

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"Мы старые битые солдаты... Я дошла до такого возраста, что могу себе позволить говорить только правду. За слова нужно отвечать. Нужно думать, о чем вы говорите. Все люди, которые здесь собрались, очень много сделали в своей жизни... Мы никому ничего не должны. А вторая девушка сказала: "Мы не будем тебе желать детей, кого-то там..." Послушайте, я буду желать того, чего я хочу. Когда говорите, говорите, пожалуйста, за себя. Это просто не очень красиво. Весь шоу-бизнес тебе никогда льстить не будет (обратилась она к Бузовой, - ред.). Здесь собрались люди, которые говорят только правду», — отметила Рудковская.

После проникновенных слов Яна собрала вещи и ушла из зала, больше не вернувшись.

Ранее мы рассказывали, Бузова нарвалась на жесткую критику, выставив фото со своей сестрой Анной и отцом Виктором. Девушка появилась на кадрах в экстремальном мини - казалось, что еще чуть-чуть и ее золотистое платье раскроет весь "срам".

"Нафига вообще платье, шла бы в трусах😂"; "Очень красивая, но мне было бы стыдно перед папой в таком платье (не важно сколько мне лет)", - отреагировали пользователи.

Напомним, новая трагедия настигла Бузову, звезда молит о помощи: "Оля, это пипец, держись!"

Как сообщала Politeka, Бузова осталась без Давы, драмой обернулся день рождения: «Несчастная женщина, жаль ее»