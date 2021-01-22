Российская певица и блогер Ольга Бузова рассказала о крайне сложном периоде своей жизни и расставании с Давидом Манукям, известным как Dava
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на микроблог артистки в Инстаграм.
«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи», - написала артистка.
Бузова рассказала, что сейчас ей очень тяжело и не только из-за расставания. У певицы в жизни настоящая черная полоса.
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«Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», - призналась певица.
Бузова попросила ничего не расспрашивать больше и не писать ей об экс-возлюбленном.
«Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», - подытожила артистка.
Отметим, ранее покланников Бузовой, которая на днях отпраздновала 35-летие насторожил тот факт, что она не показала фото с Давой, сделанного во время празднования и его подарка.
Поклонники стараются поддержать исполнительницу.
"Оля, это пипец, держись!", - пишут в Сети.
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