Российская певица и блогер Ольга Бузова рассказала о крайне сложном периоде своей жизни и расставании с Давидом Манукям, известным как Dava

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на микроблог артистки в Инстаграм.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи», - написала артистка.

Бузова рассказала, что сейчас ей очень тяжело и не только из-за расставания. У певицы в жизни настоящая черная полоса.

«Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», - призналась певица.

Бузова попросила ничего не расспрашивать больше и не писать ей об экс-возлюбленном.

«Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», - подытожила артистка.

Отметим, ранее покланников Бузовой, которая на днях отпраздновала 35-летие насторожил тот факт, что она не показала фото с Давой, сделанного во время празднования и его подарка.

Поклонники стараются поддержать исполнительницу.

"Оля, это пипец, держись!", - пишут в Сети.

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