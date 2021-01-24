Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова тяжело переживает разрыв с рэпером Давидом Манукяном

Как передает Politeka.net, 35-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала с самыми близкими и важными в ее жизни людми.

Ольга, выплеснувшая недавно в "сториз" весь гнев и боль, накопившиеся за время ее романа с Давой, нашла наконец утешение со своей семьей.

Девушка бросилась в объятия красавца-отца Игоря Бузова - этот мужчина уж точно ее не обидит.

Бузова позировала в экстремально коротком платье золотистого цвета, присобранном на животе таким образом, что некоторым пользователям показалось, будто она в интересном положении.

Рядом была также ее младшая сестра Анна, в черном бархатном мини-платье, однако, чуть скромнее, чем у Ольги.

"Люблю ❤️", - коротко подписала кадр звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Горячие баталии развернулись по поводу внешнего вида Бузовой.

"Ну папа у вас конечно ювелир! Это же надо было такие шедевры создать!😉🔥"

"Вы тоже заметили у Оли животик? Или ракурс неудачен?"

"Мне одной показалось что у Оли животик как будто беременна?"

"Нафига вообще платье, шла бы в трусах😂"

"Поменялось мнение о Вас Оля ( так и останетесь одна, пока не станешь мудрой и не перестанешь выносить все на показ 😟👎"

"Оля ничего личного. Но не знаю что ты делаешь с лицом. Лицо уже на Леонтьева похоже, остановись"

"Очень красивая, но мне было бы стыдно перед папой в таком платье (не важно сколько мне лет) Воспитание🤭Наверное у всех по-разному"

Напомним, новая трагедия настигла Бузову, звезда молит о помощи: "Оля, это пипец, держись!"

Как сообщала Politeka, Бузова осталась без Давы, драмой обернулся день рождения: «Несчастная женщина, жаль ее»