Российская певица и блогер Ольга Бузова которая рассталась с Давидом Манукяном, известным как Dava, раскрыла подробности

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на микроблог артистки в Инстаграм.

Бузова сперва заявила, что ничего рассказывать не будет, и просто сообщила, что они больше не вместе. Однако, вскоре, похоже, не выдержала и решила раскрыть подробности.

Певица заявила, что экс-бойфренд бил ее и унижал. "Может пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище...", - написала Бузова.

Также Бузова показала скрины переписки с Манукяном, которая похоже была сделана во время отдыха пары на Мальдивах, и очень далека от той идиллии, которую показывали Оля и Давид на своих страничках в соцсетях.

Бузова записала и видеообращение.

«А еще я не знаю, я делаю правильно или нет. Да, и так бывает. Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Мне ху*во. Я могу ошибаться. Простите меня все. Но вот сейчас так», - говорит заплаканная певица.

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