Звезда телепроекта "Дом-2", телеведущая и певица Ольга Бузова удивила внешностью

На днях стало известно о расставании Бузовой и блогера Давида Манукяна, передает Politeka.net. Отношения пары длились больше года.

Звезда рассказала - сейчас у нее непростой период в жизни. Кроме того, что она рассталась с бойфрендом, ее сестра пережила инсульт, а бабушка лечится от рака.

По всей видимости, артистка решила не унывать и опубликовала в своем Инстаграм новое фото в горячем образе.

Ольга предстала в длинном белом платье. Крой наряда приоткрыл виды на ровные ножки звезды. Глубокое декольте также не осталось без внимания.

Но сзади наряд был более откровенным. Платье было с открытой спиной, а в сеточке ниже виднелись, вероятно, оголенные ягодицы певицы.

"Вот она, новая я 👸🏼🕊. С нетерпением жду встречи со своими друзьями 🙏🏻🤍", - написала Ольга.

За 10 минут пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев:

"Оля ты молодец 👑", "Вот это платье😍", "Это божественный образ😍😍😍", "Два дня назад был траур, сестра уже в пути на вечеринку, не платье, а пошлятина сзади, как может нравиться она армянской маме", "Вид сзади вообще бомба 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ой не могу", "Барби", "Ну и платье смелое🔥", "Я одна вижу бежевые трусы, а все говорят голая?", " Рядом принца не хватает🌹", "Платья для проветривания 🤦‍♀️", "35 лет, а ума нет. Когда уже женственность в моду войдёт...", "Чем хуже личная жизнь, тем развратнее платья", "Это для чего отверстие?".

Напомним, новая трагедия настигла Бузову, звезда молит о помощи: "Оля, это пипец, держись!"

Как сообщала Politeka, Бузова осталась без Давы, драмой обернулся день рождения: «Несчастная женщина, жаль ее»