Известная телеведущая Ольга Бузова показала себя в минуты отдыха

На фото звезда показала себя в купальнике, стоя у кромки бассейна. Ольга закрыла глаза, а руками взялась за волосы, которые были зачесаны назад. Бузова выставила одну ножку вперед, радуя идеальной фигуркой. Кадр получился легким и даже немного соблазнительным, ведь телеведущая выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Столько стресса в жизни, что за саму себя страшно! Когда вся жизнь на виду, сложно. Вы, дорогие, меня поддерживаете, спасибо Вам за это я девочка сильная была. Надеюсь со временем моя сила ко мне вернётся, и рядом будут только искренние и настоящие люди.

Я в сториз многое рассказывала, а теперь самое важное сохраню в пост. Чтобы вы знали, куда бежать, если сил нет и надо быстро восстановиться", - написала Бузова под фото.

Фанаты поставили почти 170 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оля, здоровье это самое главное, береги себя", "Надеюсь, ты набралась сил", "Красавица наша, гордость и богиня", "Здоровье не купишь ни за какие деньги!", "Видимо, это подарок от Лолиты", "Держись Олечка мы тебя любим", "Оля хорош уже! Гидко смотреть ! Не дави на жалость, сама во всём виновата!"

Мы писали, что скандальная российская певица и телеведущая Оля Бузова после расставания с женихом показала грустное фото.

Не так давно знаменитость ошарашила общественность известием о расставании со своим Бойфрендом Давидом Манукяном.

По всей видимости, этот скандал изрядно подкосил Бузову. По крайней мере, на новом фото в своем Инстаграм знаменитость выглядит грустной и удрученной.

Напомним, Бузова поплатилась за гуляния с черной икрой после разрыва с Давой

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