Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала, как завершилось ее бурное празднование дня рождения

Как передает Politeka.net, после разрыва со своим парнем Давой, кторого Ольга обвинила в насилии, она закатила вечеринку, чтобы развлечься.

Праздник был с размахом, уже при входе звездных гостей встречали чаны с черной икрой.

Бузова после вечеринки показала, сколько ей надарили цветов.

«У меня просто нет слов 😻🔥 Я ещё буду много раз говорить спасибо всем кто был на празднике, и всем кто к нему причастен 💞❤ Но сейчас я ещё раз хочу поблагодарить моих гостей ❤❤❤. Спасибо огромное всем моим друзьям и моим людям 💞🥰 дома невероятная красота 💐 я все забрала, распаковку сделаю завтра в сторис 😍 валюсь с ног», - написала она на своей странице в Инстаграм.

Поста стали активно комментировать.

«Мне жаль столько красоты загубили на 5 дней максимум. Уж лучше в горшке живые», «Красотка, умничка, все ещё впереди😍😍😍и только хорошее», «На одном маленьком клочке комнаты 3 портрета себя любимой, и это только то, что в кадр попало. Ни разу не видела такого у нормальных людей, обычно родные на фото, семья, близкие... Тебе вообще никто не нужен и не дорог, все фальшиво», «Парад лицемерия прошел....Ура», «Море цветов показухи и блаблабла, а женского счастья нет», «Когда куча цветов а в душе пустота а дома одиноко так и даром такие цветы не нужны… как на кладбище», «Блин, все понимаю, певица, актриса, звезда, многого добилась.. но столько пафоса и самолюбования.. прям неприятно смотреть», - писали Бузовой.

Также пользователи Сети пожелали Бузовой помириться в Давой.

«Оля, помирись с Давой, он лучшее, что может случиться в твоей жизни», «Если есть возможность сохранить отношения с Д. сохрани. Разберитесь уже вдвоем наедине не через сеть и инсту. Ведь любовь в глазах обоих есть. Время идет и отношениями и любовью не бросаются», - писали в комментариях.

Напомним, вечеринка Бузовой с черной икрой обернулась жестким скандалом: "Весь шоу-бизнес тебе льстить не будет!".

Как сообщала Politeka, Бузова после разрыва с Давой посветила ягодицами в неприличном платье: "Это для чего отверстие?".

Также Politeka писала, что Бузова после скандала с Давой показала мужчину, с которым нашла утешение: "Шла бы в трусах...".