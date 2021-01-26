Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала еще один соблазнительный образ со своего дня рождения и похвасталась огромным тортом

20 января известной красотке исполнилось 35 лет, после чего дела у нее пошли не очень. Звезда успела со скандалом расстаться со своим бойфрендом Давой, туманно обвинив его в плохом отношении к себе, после чего в СМИ принялись бурно обсуждать ее личную жизнь.

По всей видимости, Бузова изрядно подустала от скандалов, и решила разбавить негатив ярким постом в своем Инстаграм. В нем певица показала огромный торт, который испекли ей на день рождения.

«Торт как традиция наших праздников, а финал должен быть невероятно красивый и запоминающийся», - написала Бузова.

Десерт действительно получился грандиозным: он состоял из нескольких уровней, украшенных подвесками из кристаллов, коронами и декоративными флаконами духов и помад. На самом верху красовалась фигурка роскошной девушки, которая, судя по всему, должна была символизировать именинницу.

Сама Бузова стоит рядом с тортом в коротком красном платье с глубоким декольте.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды.

«Ноги класс», «Вам очень идёт красное платье», «Внимание на ноги Богиня, все образы шикарны», «Блин надоела уже эта показуха, простым людям это не понять!», «Откуда кадык?», «Сколько позерства, как же надоело смотреть на искусственных девиц! Ничего настоящего», «Почему нельзя платье нормальное одеть? Скоромнее надо быть!», - пишут люди.

Напомним, вечеринка Бузовой с черной икрой обернулась жестким скандалом: "Весь шоу-бизнес тебе льстить не будет!".

Как сообщала Politeka, Бузова после разрыва с Давой посветила ягодицами в неприличном платье: "Это для чего отверстие?".

Также Politeka писала, что Бузова после скандала с Давой показала мужчину, с которым нашла утешение: "Шла бы в трусах...".