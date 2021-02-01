Український уряд розглядатиме можливість переходу до адаптивного карантину

Це означає, що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах карантинні обмеження будуть посилювати саме там, а не по всій країні.

Про це на нараді з президентом розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають в прес-службі ОП.

Він зазначив, що аналіз показує, що є регіони, в яких можливе більше ослаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав "жовтій" і "зеленій" зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання і прийняти відповідне рішення.

Також прем'єр визнав, що українці стали менше звертатися до лікарів і робити ПЛР-тестів, адже вони самостійно хворіють вдома, а звертаються до лікаря і госпіталізуються тільки в разі погіршення стану і важкої хвороби.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 1 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилися близько 103,5 млн осіб. За минулий день виявили 395 465 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,2 млн пацієнтів.

При цьому одужали – 75,1 млн. найбільше хворих-19 вчора зафіксували в США – 107 тис., Бразилії – 27 тис. і Британії – 21 тис.

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