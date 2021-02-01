Екс-солістка "ВІА Гри" , а також фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер показала фото разом з телеведучим Юрієм Горбуновим
Надія Мейхер аносувала вихід фільму "Скажене весілля" , в якому вона зіграла разом з чоловіком Каті Осадчої, пише Politeka.net.
Відзначимо, в мережі розхвалили красенів-акторів. При цьому зазначили. Що Юрій Горбунов помітно схуд. На фото він позував у чорному свіьєрі поверх білої сорочки, чорних штанях і кросівках.
Надя Мейхер відображена в чорній водолазці, довгій спідниці з принтами і чорних лакованих туфлях. Артисти просто світяться від радості. Мабуть теж не дуждуться 25 лютого, коли вийде фільм.
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"Вкусняшка моя", "айкрасивіша ти моя любов з дитинства", "Горбунов так схуд під стать дружині«," чудова у всьому, геніальна❤. Щиро, продуктивно і грамотно дієте. Спасибі!!! Надія ваш гардероб це дуже красиво, вишукано. Завжди радію вашим досягненням у всіх напрямках", "дуже рада була побачити Вас в ефірі сьогодні вранці! Таку красиву і милу", "Надія, яка ви чарівна", - пишуть в коментарях.
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