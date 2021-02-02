Відома співачка Настя Каменських показала схудлу фігуру в латексних лосинах після зйомок

Настя Каменських є однією з найпопулярніших українських співачок. Зірка також успішно займається своїм Інстаграмом і сторінкою в Тік-ток, тому кожен день оновлює контент і інтригує різними зауваженнями. Схудла співачка також звикла розповідати про себе, своє життя в цілому і навіть про те, як доглядає за собою.

Цього разу Настя показала, як вирушила на радіостанцію, де дала інтерв'ю. Вже виходячи після зйомок, співачка постала в облягаючих латексних лосинах і об'ємному пуховику. Черевики на шнурівці, шапка і букет в руках доповнили її образ, але головний акцент залишився очевидним – худі ноги Каменських.

"Жити сьогоденням, пам'ятати, дякувати і поважати минуле, дивитися тільки вперед - це велике щастя. Помічати кожну секунду, відчувати, насолоджуватися. Бачити добро і оточувати себе добром. Любити ❤️ відкрито, від щирого серця. Не берегти любов на потім-дарувати її людям, собі і всьому світу. Тут і зараз. Користуватися можливостями, які нам дає життя. Самому створювати ці можливості. Пам'ятати, що немає часу і причин для страху і сумнівів - життя всього одна. Один дубль і тільки один момент-тут і зараз", - написала Настя під постом.

Шанувальники не залишилися осторонь:

«Oh my god яка красуня ❤️😍; Настя ❤️; Нереалка😍🔥; У всіх різні можливості, які дає нам жити і користування в підсумку різне; Дуже красива🌼; Красуня😍; Сонечко☀; Шалено красиве фото😍; 👏ви прекрасні!!! Обожнюю вас 💕; все правильно, повністю згодна ❤️; Прекрасна 💐; гармонійно так😍"»

Зовсім недавно стало відомо про смерть батька Насті Каменських. Зірка вирішила поділитися своїм смутком і заодно нагадати шанувальникам про те, як важливо берегти близьких за допомогою свого кліпу, який був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки.

"Почуття - це ода любові, а любов — це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь все своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію", - сказала пару днів тому артистка.

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