Внучка знаменитої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показала свої розваги з відомим діджеєм SHMN
Родичка української легенди сцени веде активне творче життя, а також встигає робити публікації в Instagram, передає Politeka.net. Цього разу Соня записала сторіс в компанії свого брата Анатолія Євдокименка - діджея SHMN: "Ось це парочка".
Модель одягла блискучу кофту, зверху якої накинула піджак. Красуня завершила образ стильними окулярами і сережками-кільцями у вухах.
Вона в компанії з музикантом виконала танець, при цьому Соня рухалася досить спокусливо.
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На інших кадрах Соня позувала в машині, накинувши дуту куртку. Пізніше красуня одягла окуляри, і підморгнула в камеру.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Варто відзначити, що зараз на сторінку красуні підписані 163 тисячі осіб.
Пости Соні збирають моментально по тисячі лайків і багато коментарів.
Раніше ми писали, що Соня Євдокименко наприкінці січня оголосила про свої стосунки з бізнесменом Денисом Ждановим, який увійшов до списку Forbes "30 підприємців Європи у сфері технологій».
«All you need is...",- коротко підписала Соня кадр з нареченим, який старший за неї на 13 років.
Користувачі Мережі написали парі багато приємних слів.
Фанати на одному з фото моделі помітили каблучку з діамантом, і припустили, що вона заручна, тому незабаром відбудеться і весілля. Поки пара ніяк не коментує цю інформацію.
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