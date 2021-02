Внучка знаменитої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показала свої розваги з відомим діджеєм SHMN

Родичка української легенди сцени веде активне творче життя, а також встигає робити публікації в Instagram, передає Politeka.net. Цього разу Соня записала сторіс в компанії свого брата Анатолія Євдокименка - діджея SHMN: "Ось це парочка".

Модель одягла блискучу кофту, зверху якої накинула піджак. Красуня завершила образ стильними окулярами і сережками-кільцями у вухах.

Вона в компанії з музикантом виконала танець, при цьому Соня рухалася досить спокусливо.

На інших кадрах Соня позувала в машині, накинувши дуту куртку. Пізніше красуня одягла окуляри, і підморгнула в камеру.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Варто відзначити, що зараз на сторінку красуні підписані 163 тисячі осіб.

Пости Соні збирають моментально по тисячі лайків і багато коментарів.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко наприкінці січня оголосила про свої стосунки з бізнесменом Денисом Ждановим, який увійшов до списку Forbes "30 підприємців Європи у сфері технологій».

«All you need is...",- коротко підписала Соня кадр з нареченим, який старший за неї на 13 років.

Користувачі Мережі написали парі багато приємних слів.

Фанати на одному з фото моделі помітили каблучку з діамантом, і припустили, що вона заручна, тому незабаром відбудеться і весілля. Поки пара ніяк не коментує цю інформацію.

