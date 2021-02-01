Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе з дочками

На фото Брежнєва позує в в піджаку, лежачи на дочці-красуні Соні. Красуні дивляться в камеру, вражаючи схожістю. На другому кадрі віра вже була разом з Сарою. Дочка лягла на маму і обидві повернулися обличчям до фотографа. Знімки вийшли дуже особистими і сімейними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочеться їх заобнімати, затискати, а вони вже такі великі.. два мої всесвіти Соня і Сара", - написала Віра.

"Люблю тебе нескінченно", - відповіла Соня.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дай Бог ще одну Всесвіт"," прекрасні дівчатка", " Одна з них на вас схожа, інша на Меладзе)"," красуні!!!! Такі ви ніжні"," Доброго ранку, яка у вас сімейна любов", " так, дійсно. Час летить, діти швидко ростуть", " Боже, на першому фото ровесниці, сестрички?".

Ми писали, що Віра Брежнєва похвалилася сімейною ідилією в компанії чоловіка Костянтина Меладзе.

Співачка зізналася в підписі до знімка, що вона з чоловіком займається скандинавською ходьбою щоранку. Це допомагає їм не тільки зміцнювати м'язи ніг, але і покращувати роботу серця, а також легенів.

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