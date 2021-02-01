Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Бонда, показала себе в свіжому образі
На фото Куриленко здалася в брюках з ременем і прозорій блузі, яку трохи розстебнула. Зірка стояла біля стіни і хвалилася плоским животиком, який залишився частково відкритий. Ольга доповнила образ прикрасою на руці, яку сховала в кишеню штанів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Новий тиждень", - підписала зірка фото.
Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Прекрасна завжди", "дивовижна", "мабуть, це крутий стиль", "неймовірно", "красуня", "захоплююча", "мила і спокуслива", "хороша жінка", "просто буквально захоплююча, приголомшлива, чудова жінка", "гарного тижня, дорога", "відмінний знімок, але віддаю перевагу більш довге волосся", "що стосується краси, ти непереможна. Гарного дня", " мені це подобається. Ольга, великий комплімент", "як Бріжит Бардо".
Ми писали, що актриса і "дівчина Бонда" Ольга Куриленко знає, як дивувати своїх фанатів.
Цього разу українська актриса Ольга Куриленко вразила різкою зміною образу.
Українська "дівчина Бонда" за допомогою фотошопу і ефектів підставила своє обличчя на фотографію, зроблену в 30-50-их роках минулого століття.
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