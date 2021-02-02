Переможець шоу "Холостячка", обранець Ксенії Мішиної, Олександр Еллерт розповів, що не любить

Після перемоги на шоу "Холостячка" Олександр став набирати популярність в соцмережах, передає Politeka.net. Зараз на сторінку Еллерта підписані 375 тисяч осіб, які активно стежать за його Instagram-життям.

Тепер Олександр активно ділиться з підписниками фото і відео, а також думками.

В одному з останніх постів обранець Мішиної поділився, що ненавидить понеділки, як і великий відсоток людей.

"Ні, напевно, є всього 1% які люблять... це ось ці, з ким ти сперечаєшся, що з понеділка бігати почнеш або в спорт зал підеш😶

І не любов до понеділка йде з дитинства... є один хлопчина, Тон звуть, так він у п'ятницю після школи вже засмучується, що скоро понеділок)", - поділився Олександр.

Тому у Олександра з'явилася пропозиція.

"Щоб наша країна стала першою, де понеділок третій офіційний вихідний... а вівторок виходить офіційний **дак тижня😂

Згодні зі мною? Або понеділок кайфовий? Як ви взагалі до нього?) ",- написав переможець "Холостячки".

За вісім годин пост зібрав понад 70 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Брооооо! Ну ось кайф. Ну, тепер я знаю які у мене будуть пости)", " хто вважає що Еллерт з Мішиною кращі ?", "Олексій Тригубенко любить понеділок😁 😂", "потрібен понеділок вихідний, так щоб у вівторок вже захотілося попрацювати😂", " відмінна ідея, що б понеділок став вихідним! 👌 ",- написали користувачі мережі.

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