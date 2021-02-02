Співачка Наталія Могилевська збентежила публіку відповідями на каверзні питання
Як передає Politeka.net, 45-річна співачка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала разом з артистом GENA VITER (Геннадієм Вітером). Останній поставив Наталії кілька цікавих питань про старість.
Зірка, будучи в напівпрозорій чорній кофтині, крізь яку виднівся світлий топ, поділилася своєю мудрістю.
Зокрема, Могилевську запитали, як вона ставиться до дорослих чоловіків. Співачка коротко відповіла, що прекрасно. А ось на зустрічне питання, що таке для чоловіка вік, Наталя дала більш розгорнуту відповідь.
"Так само як і для жінки... мудрості не додає!", - вважає співачка, мовляв, той, хто не працює над собою, дурним і помре.
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"Старіє тільце...", - продовжила вона, чим збентежила 47-річного Вітера та змусила його терміново розпахнути сорочку й перевірити, як у нього там справи.
"А в цілому, в 20 років - те обличчя, яке нам дав бог, а в 50 - те, яке ми заслуговуємо, - продовжила Могилевська. - Тому ось ця ось злобність на обличчі складається в певні зморшки. Як ти життя прожив, така старість тебе й чекає. Вік не має значення, якщо у тебе гарне серце!"
Користувачам дали можливість проголосувати, чи згодні вони з позицією Наталі - більшість відповіли позитивно.
Раніше ми повідомляли, що співачка здивувала чуттєвим чорно-білим знімком. Приспустивши шубку, вона блиснула спокусливим декольте.
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