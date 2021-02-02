Актриса Ольга Сумська приголомшила неприкрашеною зовнішністю та несподіваним одкровенням
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких ризикнула показати себе без макіяжу й зачіски - в "похідному" образі.
Так, повертаючись з гастролей додому до Києва, Ольга позувала в купе поїзда - в чорному світшоті, злегка розпатлана й вмита. Під час довгої дороги актрису потягнуло на одкровення.
"Щось давненько, друзі, ми з вами не спілкувалися... Я зараз одна їду в купе, дуже скучила за чоловіком...,- зізналася Сумська. - Так ось у мене питання до вас - що для вас сім'я? Я б все ж посперечалася з класиком з приводу того, що всі сім'ї щасливі однаково - тому що все індивідуально..."
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Ольга задумалася, згадуючи рідних, і вирішила поставити публіці цікаве питання: які дві основні проблеми турбують вашу сім'ю?
Нагадаємо, Сумська та актор Віталій Борисюк разом вже майже 30 років. Пара виховує дочку Анну (У Ольги є ще одна старша донька від першого шлюбу).
Актриса раніше зізнавалася, що в їх ідеальній родині також трапляються часом кризи.
"Без криз не буває. Що таке криза? Це випробування почуттів на міцність. У нас теж були якісь проблеми і роздоріжжя. Все було на межі розриву", - ділилася зірка.
За словами Борисюка, він вперше побачив Ольгу ще на сцені театрального училища. Тоді йому відразу сподобалася яскрава дівчина, але він боявся знайомиться з нею, так як з'ясував, що вона дочка народних артистів. Тільки через кілька років актор зізнався Ользі в коханні та зробив це прямо під час виступу на сцені.
Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.
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