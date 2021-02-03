Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе на пляжі під час прогулянки

На фото Кортні позує в чорному бікіні, гуляючи по пляжу. Дівчина доповнила образ стильними окулярами і бейсболкою. Красуню не бентежило те, що наряд занадто вузький і пишний бюст прямо випирав з нього, завдяки чому знімок вийшов максимально гарячим. Про це пише Politeka.neT з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тепер ти мене чуєш?",- написала Кортні під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Ти вагітна?", "Ти дзвониш мені на свій телефон?", "Уважно слухаю", "ні, будь ласка Передзвони мені", " Ні, не дуже дорогий. Говори ясніше", "Кортні, ти моя улюблена Мінні", "Моя принцеса Діснея" ," я безумовно виберуся з дому з моєю улюбленою музикою", "найцікавіше подивитися" ," Ви повна досконалість", " Кортні візьме мене у відпустку?", "Ви можете сказати мені добрий день?", "Абсолютно карколомна дівчина", "Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні".

Ми писали, що популярна американська модель Кортні Кардашьян знає, як потрібно радувати своїх шанувальників.

Цього разу зірка постала перед фанатами в обтягуючій сукні, яка ледь ховає пишні арбузики моделі.

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