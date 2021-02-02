Карантин в Україні збираються найближчим часом змінити

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 2 лютого.

За його словами, зараз в країні немає жодного регіону, який знаходився б у "червоній" зоні. У зв'язку з цим, найближчим часом винесе на розгляд Кабінету Міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину.

"Щодо повернення до нормального життя. Відповідно до нашої стратегії, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки і найближчим часом винесемо на розгляд Кабінету Міністрів цю постанову. На сьогодні у нас за тими показниками за рівнем захворюваності немає жодної адміністративної одиниці, яка перебувала б у "червоній" зоні", - заявив глава МОЗ.

Зазначимо, в Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 2 394 нових випадки захворювання-19, одужали – 11 457 осіб, померло 156 пацієнтів.

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента заявив: аналіз показує, що є регіони, в яких можна більше послабити карантинні заходи - до рівня, який відповідав жовтій і зеленій зоні.

Нагадаємо, Україна готова до отримання вакцин від коронавірусу: Шмигаль уточнив, скільки доз будуть безкоштовними.

Як повідомляла Politeka, Україна може перейти до нового карантину, в Кабміні екстрено оголосили своє рішення: "є регіони, в яких..."

Також Politeka писала про старт вакцинації, в МОЗ пояснили, як записатися і скільки діє імунітет: "всі кажуть, не менше..."