Відома модель Емілі Ратаковскі змогла здивувати новим образом

На фото Емілі позувала в темному боді з розрізом від животика. Красуня не одягала бюстгальтер, тому бюст притискала тільки обтягуюча тканина. Волосся у Ратаковскі були розпущеними, за які зірка взялася руками. Модель дивилася прямо в камеру і хвалилася ідеальною фігуркою. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото Емілі була в червоній сукні з декольте і без білизни. Красуня відвела погляд від камери, а одну руку підняла вгору. Як можна зрозуміти, знімок був зроблений ще до вагітності, адже животика у зірки не видно.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Багата дівчина", "занадто чітка", "а в очах прямо вогонь", "безпечний малюк", "Ти мрія всього життя", "йди в полуничну індустрію, тобі такий образ йде", "прекрасні спокусливі солодкі поцілунки".

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі завжди виглядає незвично струнко і привабливо.

На знімку задоволена модель позувала в блакитному бікіні і показувала свої форми, зовсім не приховуючи гідності.

Крихітний низ на тонких лямках і акуратний топ зі спущеними бретельками підкреслили вигини знаменитості.

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