Стало відомо, скільки в Україні реально важких хворих на COVID-19

Дуже багато людей надходять в лікарні з супутніми патологіями, саме в цьому небезпека отримати ускладнення від COVID-19.

Про це розповіла ТСН лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко.

Вона також уточнила, що коронавірус в Україні нікуди не зник, але кількість важких хворих у лікарнях скоротилася майже в два рази від моменту самого піку.

"У реанімації людей багато, так само багато людей в самому відділенні. У порівнянні з піковими моментами, які ми пережили восени і навесні минулого року, то ми зараз маємо трохи більше половини з того, що у нас було. Але є дуже велика проблема у зв'язку з тим, що зараз пацієнти надходять набагато важче", - розповіла медик.

Також лікар зазначила, що в лікарнях багато пацієнтів з молоді, але вони швидше справляються з інфекцією.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 1 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 103,8 млн осіб. За минулий день виявили 395 465 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,2 млн пацієнтів.

Водночас одужали – 75,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували в США – 107 тис., Бразилії – 27 тис. і Британії – 21 тис.

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