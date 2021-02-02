Стало известно, сколько в Украине реально тяжелых больных COVID-19

Очень много людей поступают в больницы с сопутствующими патологиями, именно в этом опасность получить осложнения от COVID-19.

Об этом рассказала ТСН врач-инфекционист Ольга Кобевко.

Она также уточнила, что коронавирус в Украине никуда не исчез, но количество тяжелых больных в больницах сократилось почти в два раза от момента самого пика.

"В реанимации людей много, так же много людей в самом отделении. По сравнению с пиковыми моментами, которые мы пережили осенью и весной прошлого года, то мы сейчас имеем чуть больше половины из того, что у нас было. Но есть очень большая проблема в связи с тем, что сейчас пациенты поступают гораздо тяжелее", - рассказала медик.

Также доктор отметила, что в больницах много пациентов из молодежи, но они быстрее справляются с инфекцией.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,8 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 75,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.

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