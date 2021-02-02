Стало известно, сколько в Украине реально тяжелых больных COVID-19
Очень много людей поступают в больницы с сопутствующими патологиями, именно в этом опасность получить осложнения от COVID-19.
Об этом рассказала ТСН врач-инфекционист Ольга Кобевко.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Могилевская решилась показать Олю Полякову в реальной жизни и тут же пожалела: "Как с дачи ехала..."
Избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"
Еще один участник раскрыл лицо в шоу «Маска», Данилко схватился за голову: "Я вообще не ожидал!"
Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"
Она также уточнила, что коронавирус в Украине никуда не исчез, но количество тяжелых больных в больницах сократилось почти в два раза от момента самого пика.
"В реанимации людей много, так же много людей в самом отделении. По сравнению с пиковыми моментами, которые мы пережили осенью и весной прошлого года, то мы сейчас имеем чуть больше половины из того, что у нас было. Но есть очень большая проблема в связи с тем, что сейчас пациенты поступают гораздо тяжелее", - рассказала медик.
Также доктор отметила, что в больницах много пациентов из молодежи, но они быстрее справляются с инфекцией.
Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,8 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 75,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.