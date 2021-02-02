Відома модель Ебі Ретчфорд попросила зробити неможливе

На фото Ебі позує в прозорій білизні. Красуня стояла в коридорі, піднявши руки вгору, хвалячись розкішним тілом. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а образ Ретчфорд доповнила яскравим мейкапом. Дівчина була серед безлічі картин, але їх складно помітити, так як погляд прикутий до розкішної моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не звертайте на мене уваги, просто зробіть репост кількох фотографій, щоб моя сітка стала єдиним цілим. Яка з цих чорно-рожевих фотографій вам найбільше подобається !? Коментар нижче;)", - написала зірка під фото.

На останньому фото Ебі вже була в білизні з ниточок, яке зовсім не прикривало пишності моделі. Ретчфорд доповнила образ стильним капелюшком, а сама сиділа на ліжку на колінах, спокусливо вигнувшись, щоб прикрити зону бікіні.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Улюблена картина мого життя, довга любов до тебе", " Буквально лялька Барбі!", "Я просто не можу з тобою", "Вау, люблячи красиве тіло, мила", " Люблю їх усіх .... але виберу номер 3", "такий гарний пост", "яка шикарна жінка Ти виглядаєш приголомшливо" ," ти хочеш бути моєю дівчиною?".

Ми писали, що відома модель Ебі Ретчфорд вразила формами в крихітному ліфчику.

Красуня була в крихітному смугастому бікіні. Маленький ліфчик, здавалося, був не за розміром і своїми клаптиками стиснув пишну красу зірки.

Нагадаємо, Ретчфорд в бікіні прикувала погляди до апетитних " подружок"

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