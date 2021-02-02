Співак DZIDZIO розбередив серця зворушливим постом, довівши публіку до сліз
Як передає Politeka.net, 37-річний артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram кадрами з концерту в пам'ять загиблого Кузьми Скрябіна (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Кадри хоч і архівні, але саме сьогодні, 2 лютого, шість років тому легендарний музикант і автор пісень розбився під Кривим Рогом, повертаючись з гастролей. Позашляховик Скрябіна влетів у вантажівку - співак загинув миттєво.
Як відомо, Михайло Хома (справжнє ім'я DZIDZIO) був дуже дружний з Кузьмою. Після смерті останнього всіляко підтримував його єдину дочку, був присутній у неї на весіллі й на відкритті кафе в Києві з оригінальною фішкою - цитатами з пісень батька на стінах закладу.
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Виступаючи на сцені, Михайло закликав присутніх включити телефони, щоб "вогники" злетіли в небо за Кузьмою. У найпіковіший момент DZIDZIO впустив скупу чоловічу сльозу, не стримавши емоцій.
"Пам'ятаю, три години ночі, дзвонить телефон, дивлюся на екран, то - Кузьма. Піднімаю трубку, а він мені каже: «Чувак, "3 в 1" - це моя улюблена пісня!" і кинув слухавку. У той час - це була вища похвала для мене від Кузьми, яку я зберігаю й сьогодні!.. Дякую Тобі, мій друже, за все, що ти зробив!", - поділився теплим спогадом про Скрябіна Михайло.
Користувачі кинулися коментувати побачене, виливаючи свою скорботу разом з Хомою:
"Дякую, що не забуваєш Кузьму. Наша легенда😭"
"Це дуже крута пісня!!! А Кузьма це душа, якої нам всім так не вистачає..."
"Вічна пам'ять😢"
"Мурашки по шкірі😔"
"Пам'ятаємо 😔 біль втрати не згасне"
"шкода що так рано пішов від нас"
Нагадаємо, що дружина DZIDZIO в бікіні розбурхала сміливими позами на пляжі: "недарма чоловік тримав від усіх подалі".