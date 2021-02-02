Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала одну з важливих вправ

На кадрах Усманова позує в міні-бікіні, лежачи на килимку для занять біля басейну. Катерина зігнула ноги в колінах і почала піднімати п'яту точку. Модель показала вправу сідничний місток, яке, на думку фітнес-тренера, має бути в арсеналі кожної дівчини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сідничні містки повинні бути в арсеналі кожної дівчини.

Цього разу Катя показує варіант містка з зведенням колін.

Дивіться відео, щоб повторити і як слід пропалити ваші булочки ", - написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше 12 тисяч разів і написали коментарі:

"Після цієї вправи потім два дні навіть сісти боляче", " це моя улюблена вправа!", "А можна цей місток робити з гумкою?", "Тепер сідничний місток у мене в арсеналі", "вже біжу", "а у мене тріщать коліна, коли зводжу".

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На знімках Катерина Усманова позує за столиком у відділі, вбравшись в короткий літній сарафан. Судячи з усього, на ній немає нижньої білизни.

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