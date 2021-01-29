Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о каникулах

На фото звезда позировала в прозрачном боди, развернувшись спиной. Екатерина сделала акцент на пятой точке, восхищая упругостью ягодиц. Усманова совсем не стеснялась показать точеную фигуру, поэтому кадр вышел максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пссс, как насчет каникул на Мальдивах?!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"На Мальдивах шире улыбка", "Как же люблю эту фотку, красота", "Бомба", "Такая милашка, очень стильно", "Как Барби", "Амазонка", "Богиня", "Супер", "Красавица и цвет волос золотой, как луч солнца", "Такая зажигательная, сложно оторвать взгляд от такой горячей красоты. Ты умница, Екатерина".

Мы писали, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая известна благодаря подкаченной фигуре, опубликовала фото с дочерью.

Звезда выставила вперед стройные ножки. Грудь тренера едва не вываливалась из глубокого декольте. На шее блестел кулончик.

Звезда держала свою малышку на руках и ярко улыбалась. Фитнес-гуру удивила образом, надев парик с красными прядями на ребенка, а затем на себя.

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