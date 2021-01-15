Известная фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова показала, как достичь идеальной осанки

В ролике красотка показалась в бикини, которые состояли почти из одних веревочек. Екатерина собрала волосы в хвост, а образ дополнила наушниками. Усманова приняла упор лежа и начала отжиматься, хвастаясь идеальной фигурой. Кадры получились зажигательными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какое упражнение останется в арсенале Кати Усмановой, если она станет ленивой и откажется тренировать верх?", - написала звезда.

Отжимания!

Но отжимания — действительно одно из самых лучших базовых упражнений для осанки, для красоты и здоровья плечевого пояса", - написала звезда под кадрами.

Фанаты постмотрели ролик более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Мое самое любимое упражнение", "Катя, какая же вы красавица! Искренне вами восхищаюсь!", "Интересно, а локти в доль тела должны ходить или лучше в стороны?", "Для меня отжимания полный провал. Можно ли качать пресс и ягодицы каждый день?".

Мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала фигуру в зеркало.

Модель сняла себя в зеркало, держа в руках телефон. Сначала Екатерина продемонстрировала аппетитный вид сбоку - достоинства красиво выпирают.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в крохотном бикини украсила пляж

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