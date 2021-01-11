Известная модель и фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о душе

На фото красотка была в купальнике в ванной на краю, а в руках держала дождик. Звезда поливала свою пышную грудь, делая кадр максимально пикантным. Усманова прижалась к стеклянной перегородке, а волосы оставила распущенными. Снимок вышел провокационным и зажигательным, ведь Катя сделала все для этого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вы принимаете контрастный душ? Как любите закаляться?", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"От целлюлита поможет?)", "Я горячую не люблю. Обливаюсь ледяной пока покалывать не начнет", "Только когда на улице лето или я в тёплой стране ", "Обожаю. Особенно по утрам - такой заряд энергии".

Мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила новым роскошным образом.

Катя, которая может похвастаться невероятной фигурой, надела миниатюрные шортики и топ с экстремальным декольте. Плечи красотки украсили длинные бусы в виде погон, а на талию спортсменка повязала серебристый пояс.

Катя позировала в разных позах, показывая свою роскошную фигурку со всех сторон.

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