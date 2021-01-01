Известная фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова показала себя и рассказала о проблеме

На фото Усманова позирует в коротеньких шортиках и топе. Красотка обнимает своего мужа, который стоял в штанах и с голым торсом. Парочка целовалась, пока в руках держала новогодние огни. На еще одном фото Екатерина наклонилась, развернувшись спиной. Ягодицы практически "съели" шортики, поэтому фанаты смогли оценить впечатляющую упругость. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребят, все подробности в сториз. Пост сносят", - написала Усманова.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как можно быть такими красивыми", "Очень классные и Вы и фото", "Жду чуда", "Очень хочу", "Здорово, готова", "С наступающим новым годом, всем добра", "С наступающим Новым годом! Счастья Вам!", "Верю в новогоднее чудо", "Спасибо вам", "Поехали, скоро Новый год".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова рассказала о своей болезни.

В этот раз Усманова расстроила своих фанатов информацией о том, что заболела китайским вирусом. А подкрепила она запись очень горячим фото.

Тренер позировала в розовом бикини. Грудь звезды красиво смотрелась в натянутой ткани. Волосы модели были розовыми, а на лицо она надела маску. В руках же красотка держала игрушечный пистолет.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в красном белье показала свои "шарики" под елкой

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в черном бикини впечатлила рельефным телом на фоне елки

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова устроила акт соблазна под елкой, задрав ножку



