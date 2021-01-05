Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о разгрузочных днях

На фото Усманова показалась в белье и носочках. Звезда соблазнительно легла на кресло, а в руках держала вкусноту. Девушка закинула одну ногу на подлокотник, хвастаясь подтянутыми ногами и рельефным животиком, который можно заметить выше трусиков. Екатерина откусила кусочек и закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эффективные разгрузочные дни

Начало года обещает быть отличным

Если после всего обилия вредной праздничной пищи устроить детоксикацию

Эффективный и наименее вредный способ очистить организм и дать передышку желудочно-кишечному тракту — устроить разгрузочный день", - написала звезда", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Аллилуйя", "Этим еще ктото занимается? не ожидала конечно", "Получается, у меня каждый день разгрузочный)", "Чё за бред, чистое питание и никаких разгрузок не надо...после праздников в режим вот и всё".

Мы писали, что фитнес-тренер Екатерина Усманова удивила поклонников, показав соблазнительную сказку.

Спортсменка показала свои развитые мышцы в розовом бикини на тоненьких завязках, которые она натянула на трусиках. При этом все ее тело заблестело на свету.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в мини-шортиках показала, как быстро вернуться в форму после праздников

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова завлекла аппетитными изгибами в "невидимом" наряде

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в слишком коротких шортиках восхитила упругостью "орешка"



