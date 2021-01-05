Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о разгрузочных днях
На фото Усманова показалась в белье и носочках. Звезда соблазнительно легла на кресло, а в руках держала вкусноту. Девушка закинула одну ногу на подлокотник, хвастаясь подтянутыми ногами и рельефным животиком, который можно заметить выше трусиков. Екатерина откусила кусочек и закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Эффективные разгрузочные дни
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Эффективный и наименее вредный способ очистить организм и дать передышку желудочно-кишечному тракту — устроить разгрузочный день", - написала звезда", - написала звезда.
Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Аллилуйя", "Этим еще ктото занимается? не ожидала конечно", "Получается, у меня каждый день разгрузочный)", "Чё за бред, чистое питание и никаких разгрузок не надо...после праздников в режим вот и всё".
Мы писали, что фитнес-тренер Екатерина Усманова удивила поклонников, показав соблазнительную сказку.
Спортсменка показала свои развитые мышцы в розовом бикини на тоненьких завязках, которые она натянула на трусиках. При этом все ее тело заблестело на свету.
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