Известная модель и фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как поддерживает тело в тонусе
На фото Усманова позирует в мини-шортах и топе. Образ красотка дополнила белыми кроссовками, а в руках держала две гантели. Звезда собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, а сама показывала упражнение выпады с ходьбой. Кадры получились интересными и мотивирующими, ведь красотка делает все, чтобы оставаться идеально худенькой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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ВЫПАДЫ С ХОДЬБОЙ.
Это базовое упражнение более эффективно для жиросжигания, чем статические выпады", - написала звезда.
Фанаты посмотрели ролик 13 тысяч раз и написали комментарии:
"Такая трудолюбивая. Молодец", "Чуть гусеницу не раздавила", "Такая красотка".
Сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова удивила поклонников, показав соблазнительную сказку.
Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети фото, для которого нарядилась в один лишь купальник и нанесла на тело своеобразный грим. Спортсменка показала свои развитые мышцы в розовом бикини на тоненьких завязках, которые она натянула на трусиках.
Напомним, фитнес-тренер Усманова завлекла аппетитными изгибами в "невидимом" наряде
А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в слишком коротких шортиках восхитила упругостью "орешка"
Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в красном белье показала свои "шарики" под елкой