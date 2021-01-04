Известная модель и фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как поддерживает тело в тонусе

На фото Усманова позирует в мини-шортах и топе. Образ красотка дополнила белыми кроссовками, а в руках держала две гантели. Звезда собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, а сама показывала упражнение выпады с ходьбой. Кадры получились интересными и мотивирующими, ведь красотка делает все, чтобы оставаться идеально худенькой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что, девчонки, врываемся в 2021-ый?

Давайте растрясемся и восстановимся от бесконечных застолий.

Ловите лучший #флешмоб после новогоднего уикенда:

ВЫПАДЫ С ХОДЬБОЙ.

Это базовое упражнение более эффективно для жиросжигания, чем статические выпады", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик 13 тысяч раз и написали комментарии:

"Такая трудолюбивая. Молодец", "Чуть гусеницу не раздавила", "Такая красотка".

Сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова удивила поклонников, показав соблазнительную сказку.

Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети фото, для которого нарядилась в один лишь купальник и нанесла на тело своеобразный грим. Спортсменка показала свои развитые мышцы в розовом бикини на тоненьких завязках, которые она натянула на трусиках.

Напомним, фитнес-тренер Усманова завлекла аппетитными изгибами в "невидимом" наряде

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в слишком коротких шортиках восхитила упругостью "орешка"

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в красном белье показала свои "шарики" под елкой



