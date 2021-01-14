Известный фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова показала себя и рассказала о правильном завершении тренировки

На фото красотка позировала в бикини, а образ дополнила очками. Екатерина демонстрировала эффектную растяжку, хвастаясь безупречной фигурой. Усманова оставила волосы распущенными, а показывала себя на красивом пляже, благодаря чему снимок получился солнечным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социиальных сетях.

"Угадайте правильное завершение любой тренировки

Боготворить себя.

Думать о чипсах.

Лежать на коврике и спать.

Барабанная дробь.

Правильное завершение любой тренировки — заминка", - написала звезда.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Делать растяжку и боготворить себя", "Правильное дыхание...", "А в каких марафонах есть послетренировочная растяжка?", "Растяжка".

Мы писали, что фитнес-тренер Екатерина Усманова показала полезную процедуру в весьма пикантном виде.

Спортсменка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" домашнее видеопособие, как сохранять ноги стройными и крассивыми. По ее мнению, с этим прекрасно помогают антицеллюлитные массажи, один из которых она наглядно продемонстрировала пользователям сети.

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