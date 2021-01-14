Известный фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова показала себя и рассказала о правильном завершении тренировки
На фото красотка позировала в бикини, а образ дополнила очками. Екатерина демонстрировала эффектную растяжку, хвастаясь безупречной фигурой. Усманова оставила волосы распущенными, а показывала себя на красивом пляже, благодаря чему снимок получился солнечным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социиальных сетях.
"Угадайте правильное завершение любой тренировки
Боготворить себя.
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Думать о чипсах.
Лежать на коврике и спать.
Барабанная дробь.
Правильное завершение любой тренировки — заминка", - написала звезда.
Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:
"Делать растяжку и боготворить себя", "Правильное дыхание...", "А в каких марафонах есть послетренировочная растяжка?", "Растяжка".
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