Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала лучшее упражнение для ягодиц

На кадрах звезда позировала в штанах, топе и кроссовках. Усманова лежала на коврике для занятий и показывала ягодичный мостик. Екатерина заняла позу и сделала упражнение, демонстрируя свое идеальное тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимое упражнение фитоняшек

Смотрите необычный вариант ягодичного мостика со смещением тяжести в видео выше

И повторяйте за Катей", - написано под публикацией.

Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сегодня добавлю в тренировку", "Катерина как всегда превосходна", "Как я скучала по вашим тренировкам", "Бомба", "Зачем на носок ногу ставить? Чтобы добавить ещё на икры?", "Ох, я обычный то с трудом делаю)", "А сколько повторов делать? Или сколько минут?", "ягодичный мостик с опорой на стул", "Ого, прикольно!".

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Для новой пикантной фотосессии Екатерина Усманова нарядилась в крошечный купальник черного цвета, который практически не закрывает ее спортивное тело. На снимках красотка заходит в воду, и оглядывается через плечо с томным взглядом.

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