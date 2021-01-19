Известная фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова рассказала о спине и показала эффективное упражнение

На кадрах Усманова показалась в желтом бикини, лежа у бассейна коврике для занятий. Екатерина была на животике и начала руками дотягиваться до своей пятой точки, таким образом выполняя упражнение. Волосы фитнес-тренер собрала в хвостик, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Упражнение на укрепление мышц спины.

Помните ту самую рекламу: «Ой, спина»?

То чувство, когда тебе уже за 25.

Так вот, чтобы такого не было, необходимо укреплять #мышцы спины", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 22 тысяч раз и написали комментарии:

"Противопоказаний нет?", "С остеохондрозом можно выполнять?", "Кайф) хочется упражнение на укрепление мышц поясницы", "О мой Бог!!! Да тут просто глядя на Вашу тренировку семь потов сошло", "Очень бы хотелось".

Мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась роскошной фигурой во время отдыха на море.

Обратим внимание, что на снимках Усманова позирует во время отдыха на море, демонстрируя идеальную фигуру в мокром купальнике. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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