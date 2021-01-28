Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя на отдыхе
На фото Усманова позирует в фиолетовом купальнике, сидя на коленках. Рядом с Катей можно увидеть маленькую дочь Полина, которая стояла в аналогичном наряде. Парочка была на пляже и хвасталась райскими видами Мальдив. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Встречайте знойных красоток. В фиолетовых купальниках.
8 часов мы летели до Мале, и ещё 45 минут на гидросамолёте на наш остров. Перелёт был тяжёлый (летели экономом), потому что бизнес на Мальдивы это цена новой квартиры моей мамы с ремонтом и мебелью", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:
"Принцессы мои", "Боже мой, какая красота, вы обалденные девчонки", "Я прям влюблена в вашу Полину, ну такая улыбака сладкая", "Катя, а где вы подушку для самолета покупали?", "Шикарные красотки", "Бомба", "Очаровашка".
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На фото Екатерина позирует в закрытом купальнике, а глаза прикрыла очками. Звезда улыбалась и похвасталась безупречной фигурой.
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