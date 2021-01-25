Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова рассказала, что нужно готовить к лету

На фото Екатерина позирует в закрытом купальнике, а глаза прикрыла очками. Звезда улыбалась и похвасталась безупречной фигурой. Пышный бюст прямо выпирал из обтягивающей ткани, но Усманову это совсем не смущало, благодаря чему снимок вышел очень горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Готовь сани летом, а зимой…

Фигуру к пляжу!

Именно такой запрос возникает у большинства девушек, когда до лета остается 10 дней.

И чтобы не мучиться в мае поисками экспресс-диет, мы уже берем курс на лето", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Потрясающая", "Прямо Джоли", "Вы очень красивая девушка, всегда , и тогда и сейчас, и очень позитивная, будьте здоровы", "Катя... ну разве такое возможно, просто космос", "Вообще огонь".

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На фото красотка позирует в желтом бикини и распущенными волосами. Екатерина практически не прикрыла свою пышную грудь и не боялась ее показать на камеру. Усманова рассказала о неприятной проблеме, у нее появилась сыпь на разных частях тела и теперь она постоянно чешется.

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