Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова рассказала, что нужно готовить к лету
На фото Екатерина позирует в закрытом купальнике, а глаза прикрыла очками. Звезда улыбалась и похвасталась безупречной фигурой. Пышный бюст прямо выпирал из обтягивающей ткани, но Усманову это совсем не смущало, благодаря чему снимок вышел очень горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Готовь сани летом, а зимой…
Фигуру к пляжу!
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Влюбленную Тину Кароль засекли в компании бритоголового красавчика, личные кадры: "Роман с этим чуваком..."
Полякова покрасилась и обновила стрижку после отпуска на Мальдивах: "Признаюсь, мне нравится!"
Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" после трагедии в семье поразила откровенным фото: "Но я продолжу..."
Бывшая жена Потапа порезвилась у бассейна в развязных позах, Каменских обзавидуется: "Я всегда чувствую..."
Именно такой запрос возникает у большинства девушек, когда до лета остается 10 дней.
И чтобы не мучиться в мае поисками экспресс-диет, мы уже берем курс на лето", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Потрясающая", "Прямо Джоли", "Вы очень красивая девушка, всегда , и тогда и сейчас, и очень позитивная, будьте здоровы", "Катя... ну разве такое возможно, просто космос", "Вообще огонь".
Мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя настоящую без одежды.
На фото красотка позирует в желтом бикини и распущенными волосами. Екатерина практически не прикрыла свою пышную грудь и не боялась ее показать на камеру. Усманова рассказала о неприятной проблеме, у нее появилась сыпь на разных частях тела и теперь она постоянно чешется.
Напомним, фитнес-тренер Усманова в соблазнительно бикини показала, как укрепить спину
А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в бикини показала, сколько раз может отжаться
Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в крохотном бикини украсила пляж