Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и задала вопрос

На фото Усманова показалась в бикини на веревочках и салатовом топе. Образ Екатерина дополнила стильными очками и белыми кроссовками. Красотка стояла на четвереньках, развернувшись спиной к камере. Звезда хвасталась идеальными ягодицами, которые выглядят у модели идеально, благодаря чему кадр получился очень провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль фитнес-тренера в социальной сети Инстаграм.

"Кто фоткал? Няня/Полина/Паша/проф фотограф ???

Кто угадает - выберу случайных троих и вознагражу", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Женское лицо у Инстаграмма российского,

Как на подбор груди, попы и ноги. Если б давали за фото медали олимпийские, Взяли бы золото наши девушки и их блоги", "фотка Огонь, очень впечатляет", "Великолепная красота", "Уж очень вы красивая. Фигура прям ну не могу ничего сказать", "Уважаю вас очень ,но вы и так красотка даже просто в платье! А ваши булочки, правда, на миллион".

Мы писали, что популярная спортивная модель и тренер Екатерина Усманова показала себя, удивив образами.

На фото Усманова показалась в прозрачном платье. Екатерина стояла в коридоре и хвасталась своим нарядом, под которым можно увидеть черный топ и шорты.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в ярком бикини засверкала безупречными изгибами

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