Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала, как проводит время в отпуске
На фото Усманова позирует в купальнике и рубашке. Звезда гуляет по пляжу, а образ дополнила стильными очками. Волосы красотка оставила распущенными, а снимала себя на телефон, хвастаясь идеальной фигуркой. Как можно понять, модель вышла встретить закат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пошли закат провожать на край земли", - написала звезда под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Море", "Такие шикарные фото", "О, Боже мой", "Катя, солнечные фотографии))", "Не подскажите на какой объектив сняты фото? шикарно", "Вы - потрясающая, Катя", "Роскошные фото", "Очень женственно", "Шикарная дама", "Чудесная", "Катюша, ты светишься от счастья, как путеводная звезда", "Екатерина вы очень сильная и мудрая женщина. Я вами восхищяюсь".
Мы писали, что известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о тренировках.
На фото Усманова позировала в черном бикини, которое практически не прикрыло самые аппетитные места звезды. Екатерина стояла в объятиях мужчины, который был в штанах и без футболки, демонстрируя рельефное тело.
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