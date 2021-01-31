Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала, как проводит время в отпуске

На фото Усманова позирует в купальнике и рубашке. Звезда гуляет по пляжу, а образ дополнила стильными очками. Волосы красотка оставила распущенными, а снимала себя на телефон, хвастаясь идеальной фигуркой. Как можно понять, модель вышла встретить закат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пошли закат провожать на край земли", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Море", "Такие шикарные фото", "О, Боже мой", "Катя, солнечные фотографии))", "Не подскажите на какой объектив сняты фото? шикарно", "Вы - потрясающая, Катя", "Роскошные фото", "Очень женственно", "Шикарная дама", "Чудесная", "Катюша, ты светишься от счастья, как путеводная звезда", "Екатерина вы очень сильная и мудрая женщина. Я вами восхищяюсь".

Мы писали, что известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о тренировках.

На фото Усманова позировала в черном бикини, которое практически не прикрыло самые аппетитные места звезды. Екатерина стояла в объятиях мужчины, который был в штанах и без футболки, демонстрируя рельефное тело.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в прозрачной сеточке разрешила полюбоваться своим упругим "орешком"

А еще Politeka писала, что знойная фитнес-тренер Усманова в мини-купальнике подразнила пейзажем

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в узком купальнике ошеломила идеальной фигурой



