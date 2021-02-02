Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала одно из важных упражнений

На кадрах Усманова позирует в мини-бикини, лежа на коврике для занятий у бассейна. Екатерина согнула ноги в коленях и начала поднимать пятую точку. Модель показала упражнение ягодичный мостик, которое, по мнению фитнес-тренера, должно быть в арсенале каждой девушки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ягодичные мостики должны быть в арсенале каждой девушки.

В этот раз Катя показывает вариант мостика со сведением коленей.

Смотрите видео, чтобы повторить и как следует прожечь ваши булочки ", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 12 тысяч раз и написали комментарии:

"После этого упражнения потом два дня даже сесть больно", "Это мое любимое упражнение!", "А можно этот мостик делать с резинкой?", "Теперь ягодичный мостик у меня в арсенале", "Уже бегу", "А у меня трещат колени, когда свожу".

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На снимках Екатерина Усманова позирует за столиком в отделе, нарядившись в короткий летний сарафан. Судя по всему, на ней нет нижнего белья.

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