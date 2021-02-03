Відома співачка Настя Каменських поділилася домашнім фото, на якому перетворилася на вчительку без макіяжу

Зараз Настя зосереджена на саморозвитку і прийнятті себе, про що активно розповідає в Instagram. Кілька днів тому у співачки помер улюблений батько, тому вона показує в Instagram прості фото з особистими зауваженнями. Цього разу Настя позувала у світлому в'язаному светрі вільного крою.

При цьому співачка була без макіяжу, прикрас і укладання, в руках Каменських тримала ручку, а на тлі перед нею можна помітити списаний лист. За словами Насті під постом, зараз важливо йти вперед, пробувати і дізнаватися нове - без цього вона не уявляє своїх днів.

"Любов до вивчення іноземних мов у мене з'явилася ще з дитинства і багато в чому завдяки моїм батькам. Кілька разів я їздила за програмами обміну до Франції та Італії, а після школи вступила в американський університет і вчилася повністю англійською мовою. Для мене це був неймовірний досвід пізнання світу, людей та їх культур", - розповіла Настя »

Шанувальники ж по-своєму відреагували на нове фото Каменських:

"Красуня наша 😍❤️; красуня😍; як познайомилася з Потапом ? 😁 ; Настя, ми тобою пишаємося, приклад, як можна взяти все в свої руки, і йти далі❤️; шикарна😍; їдьте знову на море, там фотки краще були)); Заяву на Потапа катаєш?😂 😂 😂 ; Зайка🔥; красуня наша😍❤️; добре виглядаєте🌹; красуня😍; Ві, Настю, дуже крута ❤️».

Також день тому Настя показала, як вирушила на радіостанцію, де дала інтерв'ю. Вже виходячи після зйомок, співачка постала в облягаючих латексних лосинах і об'ємному пуховику. Черевики на шнурівці, шапка і букет в руках доповнили її образ, але головний акцент залишився очевидним – худі ноги Каменських.

"Жити сьогоденням, пам'ятати, дякувати і поважати минуле, дивитися тільки вперед - це велике щастя. Помічати кожну секунду, відчувати, насолоджуватися. Бачити добро і оточувати себе добром. Любити ❤️ відкрито, від щирого серця. Не берегти любов на потім-дарувати її людям, собі і всьому світу. Тут і зараз. Один дубль і тільки один момент-тут і зараз", - написала Настя під постом.

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