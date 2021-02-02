"Загалом, все одно бережіть себе, Друзі та колеги... впораємося", - підсумувала лікар.

Зазначимо, станом на 2 лютого в Україні виявлено 2 394 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього за час пандемії захворіло - 1 223 879 осіб; одужали - 1 035 372 осіб; летальних випадків - 22 924.

Нагадаємо, в Україні вже був затверджений календарний план для початку вакцинації від коронавірусу.

В уряді повідомили, що вже підготовлена інфраструктура, необхідна для отримання вакцини від коронавірусу і початку прищепної кампанії вже в лютому.