Зниження хворих коронавірусом в Україні вказує на занепад епідемії
Як передає Politeka.net, про це повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, про це повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.
Медик зазначила, що кількість хворих по всій Україні помітно знизилася і почали закриватися відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину.
Також вона підкреслила, що колишньою ситуація залишається в відділення інтенсивної терапії.
"Тут хворих дуже багато і хворі важкі, причому вік найважчих помолодшав - 60-75 років. Що це означає, дізнаємося пізніше. У звичайній ситуації така закономірність спостерігається в "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась неприємність, наприклад, у вигляді варіанту P. 1 (бразильського), недавній завезення якого в США викликав швидкий колапс систем охорони здоров'я", - зазначила Голубовська.
"Загалом, все одно бережіть себе, Друзі та колеги... впораємося", - підсумувала лікар.
Зазначимо, станом на 2 лютого в Україні виявлено 2 394 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього за час пандемії захворіло - 1 223 879 осіб; одужали - 1 035 372 осіб; летальних випадків - 22 924.
Нагадаємо, в Україні вже був затверджений календарний план для початку вакцинації від коронавірусу.В уряді повідомили, що вже підготовлена інфраструктура, необхідна для отримання вакцини від коронавірусу і початку прищепної кампанії вже в лютому.
Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.
Як повідомляла Politeka, Китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.
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