Що відбувається в лікарнях

Оптимістичне зниження нових випадків коронавірусу не стосується "важких" пацієнтів

В українських лікарнях все ще переповнений відділення інтенсивної терапії. Тому хоча коронавірус в Україні йде на спад, але розслаблятися не варто.

Таке попередження зробила український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

Вона уточнила, що кількість хворих по всій Україні помітно знизилася, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії.

Крім того, Голубовська пояснила, що вік "важких" хворих помолодшав - зараз це пацієнти 60-75 років.

"У відділеннях інтенсивної терапії хворих дуже багато і хворі важкі, причому вік найважчих помолодшав - 60-75 років... У звичайній ситуації така закономірність спостерігається в "хвості" епідемій", - написала Голубовська.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 1 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 103,8 млн осіб. За минулий день виявили 395 465 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,2 млн пацієнтів.

Водночас одужали – 75,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували в США – 107 тис., Бразилії – 27 тис. і Британії – 21 тис.

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