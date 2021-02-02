Оптимістичне зниження нових випадків коронавірусу не стосується "важких" пацієнтів
В українських лікарнях все ще переповнений відділення інтенсивної терапії. Тому хоча коронавірус в Україні йде на спад, але розслаблятися не варто.
Таке попередження зробила український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.
Вона уточнила, що кількість хворих по всій Україні помітно знизилася, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії.
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Крім того, Голубовська пояснила, що вік "важких" хворих помолодшав - зараз це пацієнти 60-75 років.
"У відділеннях інтенсивної терапії хворих дуже багато і хворі важкі, причому вік найважчих помолодшав - 60-75 років... У звичайній ситуації така закономірність спостерігається в "хвості" епідемій", - написала Голубовська.
Нагадаємо, що станом на понеділок, 1 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 103,8 млн осіб. За минулий день виявили 395 465 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,2 млн пацієнтів.
Водночас одужали – 75,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували в США – 107 тис., Бразилії – 27 тис. і Британії – 21 тис.
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