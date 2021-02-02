Ось це так!

Українська актриса, а також головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала свою квартиру, де живе разом з обранцем Олександром Еллертом

Своє житло артистка показала в ході відео-інтерв'ю для Люкс ФМ, передає Politeka.net

Еллерт з Мішиною і її сином Платоном живуть в знімній столичній квартирі зі стильним дизайном.

Світлі стіни, великі панорамні вікна, яскраві акценти на кухні роблять житло дуже затишним.

На кухні є острів, куди вбудована варильна поверхня і раковина.

У вітальні можна побачити великий стіл, плазмовий телевізор, величезний кутовий диван в пісочних тонах, такого ж відтінку килим.

Відзначимо, користувачі Мережі оцінили житло Мішиної.

"Красива квартира. Цікаво, яка висота стель?", "Я теж не могла надивитися на таку затишну квартиру. Висота стель дуже не стандартна як для столичної квартири", " Квартира, вся ця локація взагалі супер, очей не відірвати, дуже добре) 👍 наприклад, мені сподобався новий формат, тому що тут все як наживо, природно, у себе вдома, коли немає цієї офіційності, цих нарядів і серйозності, а якийсь домашній стиль», - пишуть в коментарях.

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