Українська співачка Джамала зворушила розповіддю про свого сина
Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася короткою розмовою, яка у неї відбулася зі старшим сином, передає Politeka.net. При цьому артистка показала своє фото, на якому її не змогли впізнати з першого разу.
"Розмова на ніч з Еміром:
⁃ Я тебе люблю
⁃ І я тебе люблю. Повільно!
⁃ Як? Чому?
⁃ Повільно - значить завжди!
У мене все 💔», - написала співачка.
Зазначимо, ця розповідь викликала справжній фурор. Користувачі Мережі захоплені мудрістю хлопчика.
"Дуже зворушливо!!!! ❤️ Розумничка Емір", Ці слова дітей-те, заради чого варто жити», «Емірчик диво малюк», «красуня👍 👍 👍, так тільки можуть сказати діти, у них своя логіка», «ого... діти-маленькі філософи🙏 🏽 😌 емірчик❤", " прикольно! Емірка ваще-цілком розумний малий», «це дуже зворушливо і глибоко», "як багато сенсу в цьому❤", - пишуть в коментарях.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Дочка Кошового з "Квартал 95" вирішила перевершити Кухар, батьки схопилися за голову: "Не вистачало..."
Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"
Горбунов приголомшив зовнішністю поруч з "вагітною" Осадчою: "Юра не старіє, такий як в…"
Відзначимо також, на фото, яким Джамала супроводила розповідь, її сплутали з телеведучою Маші Єфросиніною.
"Я спочатку подумала, що це Маша Єфросиніна😅 тут дуже схоже❤», - пишуть в коментарях.
Не так давно ми повідомляли, що Джамала продемонструвала результат правильного харчування - вона запостила знімки з сонячного Єгипту, де попозувала в купальнику на березі моря.
Нагадаємо, що худне Джамала показала перші результати дієти, покаявшись у зривах.
А ще Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.
Також Politeka повідомляла, що Джамала похвалилася успіхами свого дворічного синочка.