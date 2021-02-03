Українська співачка Джамала зворушила розповіддю про свого сина

Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася короткою розмовою, яка у неї відбулася зі старшим сином, передає Politeka.net. При цьому артистка показала своє фото, на якому її не змогли впізнати з першого разу.

"Розмова на ніч з Еміром:

⁃ Я тебе люблю

⁃ І я тебе люблю. Повільно!

⁃ Як? Чому?

⁃ Повільно - значить завжди!

У мене все 💔», - написала співачка.

Зазначимо, ця розповідь викликала справжній фурор. Користувачі Мережі захоплені мудрістю хлопчика.

"Дуже зворушливо!!!! ❤️ Розумничка Емір", Ці слова дітей-те, заради чого варто жити», «Емірчик диво малюк», «красуня👍 👍 👍, так тільки можуть сказати діти, у них своя логіка», «ого... діти-маленькі філософи🙏 🏽 😌 емірчик❤", " прикольно! Емірка ваще-цілком розумний малий», «це дуже зворушливо і глибоко», "як багато сенсу в цьому❤", - пишуть в коментарях.

Відзначимо також, на фото, яким Джамала супроводила розповідь, її сплутали з телеведучою Маші Єфросиніною.

"Я спочатку подумала, що це Маша Єфросиніна😅 тут дуже схоже❤», - пишуть в коментарях.

Не так давно ми повідомляли, що Джамала продемонструвала результат правильного харчування - вона запостила знімки з сонячного Єгипту, де попозувала в купальнику на березі моря.

Нагадаємо, що худне Джамала показала перші результати дієти, покаявшись у зривах.

А ще Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.

Також Politeka повідомляла, що Джамала похвалилася успіхами свого дворічного синочка.