Молодша дочка зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового продовжує дивувати своїми талантами

Молодша донька Євгена Кошового Серафима, яка нещодавно вразила батьків своїми танцювальними вміннями, вирішила не оснавливаться. Кадрами за участю дівчинки поділилася її мама Ксенія у своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.

Ксенія Кошова показала, як її молодша дочка, не змогла всидіти спокійно в машині, коли грала пісня Монатіка.

6-річна Серафима намагалася танцювати, сидячи в кріслі і активно підспівувала: " Каждому из нас срочно надо стать гораздо подвижней. Как же нам сейчас нравится быть ближе ты видишь".

Раніше Серафима влаштувала "виступ" під "Танець маленьких лебедів" Чайковського.

Дівчинка одягла чорні укорочені штанці і кофтинку, а також чорні "балетки", які так нагадували пуанти балерини. Свій образ маленького чорного лебедя талановита дочка Кошового доповнила легкою "короною" з чорного фатину, яка періодично зрадницьки злітала з її голови під час занадто інтенсивних стрибків.

Схоже, що дівчинка хоче піти по стопах матері, яка є відомою танцівницею.

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