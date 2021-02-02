Ольга Бузова в пір'ї покрасувалася перед шанувальниками

Співачка і ведуча Ольга Бузова не упускає можливості покрасуватися перед фанатами, цього разу співачка постала в обтягуючій білосніжній мінісукні, похвалившись витонченою фігурою. Дівчина розмістила своє фото в акаунті на Instagram, передає Politeka.net.

Бузова одягла витончену сукню, і прогнулася. Білосніжний наряд відтіняє засмаглу шкіру знаменитості. Зірка "Дому-2" 20 січня святкувала свій день народження, і досі розпаковує подарунки. Ольга вибрала ангельський лук, проте не всі шанувальники оцінили по достоїнству фото знаменитості.

Багато хто став дорікати дівчину, що в такому віці можна вже з подарунками стати розсудливим, і вибрати іншу мету в житті.

"Вся радість в житті, розпакування подарунків і це в 35 років до цього віку можна вже і стати розсудливим з подарунками, інша мета потрібна, а не Ось ця вся мішура!",- заявили шанувальники.

Інших зацікавив той факт, що співачка досі не видалила відео і фото зі своїм колишнім хлопцем, з яким Бузова розлучилася напередодні.

"Чому не видаляєш фото і відео з Дава???", - запитали шанувальники, явно натякаючи на те, що Бузова все ще сподівається врятувати відносини з Давидом Манукяном.

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