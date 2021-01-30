Скандальная российская певица и телеведущая Оля Бузова после расставания с женихом показала грустное фото, на котором позировала в одном халате

Не так давно знаменитость отпраздновала свое 35-летие, а затем ошарашила общественность известием о расставании со своим Бойфрендом Давидом Манукяном, более известным как Дава. При этом звезда обвинила его в насилии свой адрес и измене.

По всей видимости, этот скандал изрядно подкосил Бузову. По крайней мере, на новом фото в своем Инстаграм знаменитость выглядит грустной и удрученной. На снимке звезда сидит в кресле у большого окна. Из одежды на ней только белый халат и тапочки. Волосы красотки завязаны в не самый аккуратный пучок, а дополняют образ большие очки.

«Наедине со своими мыслями», - подписала снимок Бузова.

Стоит отметить, что в комментариях многие советуют знаменитости помириться с Давой. Однако, есть и те, кто полностью поддерживает ее решение о расставании.

«Не совсем наедине получается», «Миритесь же уже, хватит обижаться», «Тайные послания Давиду», «Все пройдет, пройдет и это», «божечки, какие ножки красивые», «Аленький цветочек», «Обязательно с оголенными ляжками и в картинной позе», - пишут люди.

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