Ольга Бузова в перьях покрасовалась перед поклонниками

Певица и ведущая Ольга Бузова не упускает возможности покрасоваться перед фанатами, в этот раз певица предстала в обтягивающем белоснежном мини платье, похваставшись утонченной фигурой. Девушка разместила свое фото в аккаунте на Instagram, передает Politeka.net.

Бузова надела изящное платье, и прогнулась. Белоснежный наряд оттеняет загорелую кожу знаменитости. Звезда "Дома-2" 20 января праздновала свой день рождения, и до сих пор распаковывает подарки. Ольга выбрала ангельский лук, однако не все поклонники оценили по достоинству фото знаменитости.

Многие стали упрекать девушку, что в таком возрасте можно уже с подарками остепениться, и выбрать другую цель в жизни.

"Вся радость в жизни, распаковка подарков и это в 35 лет к этому возрасту можно уже и остепениться с подарками, другая цель нужна, а не вот эта вся мишура!", - заявили поклонники.

Других заинтересовал тот факт, что певица до сих пор не удалила видео и фото со своим бывшим парнем, с которым Бузова рассталась накануне.

"Почему не удаляешь фото и видосы с Дава???", - спросили поклонники, явно намекая на то, что Бузова все еще надеется спасти отношения с Давидом Манукяном.

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